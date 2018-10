RMC SPORT - De Santis: "Argentina deve ripartire da Lautaro Martinez"

Lorenzo De Santis, agente esperto di calcio sudamericano, a RMC Sport Live Show: "Brasile-Argentina? Non è mai un'amichevole e in entrambi i paesi si vive con grande attesa. C'è un tiepido ottimismo in casa Argentina che dovrebbe essere un po' in ripresa rispetto a quanto visto di recente. L'amichevole di domani contro il Brasile potrebbe dare tanta fiducia all'Argentina".

Nell'Argentina sono tanti i giocatori convocati che giocano in Italia. Cosa ne pensi di questo nuovo corso?

"Alla fine del Mondiale c'è stata una mezza rivoluzione all'interno dell'Argentina. In questo momento Scaloni ha la funzione di normalizzare l'Argentina, dove c'è un'attesa spasmodica per vincere un trofeo. Si è deciso di dare fiducia e spazio al ct Scaloni".

Lautaro Martinez è arrivato all'Inter da predestinato poi si è un po' spento ma in Nazionale ha un'ottima possibilità di farsi vedere. Poi c'è Pezzella capitano della Fiorentina. Questi due giocatori hanno un futuro in Nazionale?

"Lautaro era tra i papabili per andare ai Mondiali in Russia poi furono fatte altre scelte. Se Scaloni continua a convocare chi sta meglio l'Argentina non può non ripartire da Lautaro Martinez che per me è il talento più limpido del calcio argentino ha tutto per diventare uno dei più forti al mondo. Pezzella ha raggiunto la maturità e non vedo al di là di Otamendi tanti giocatori meglio di lui. Mi auguro che possa essere confermato in nazionale".

In Uruguay hai visto dei talenti interessanti?

"In questo momento il campionato non è all'altezza di quello argentino. Non ho visto profili interessanti per il calcio italiano. Uno dei giocatori più interessanti è Nahitan Nandez che però gioca nel Boca Juniors".

Chi la vince la Libertadores?

"A me piacerebbe tantissimo vedere una finale Boca Juniors e River Plate perché sarebbe anche un inedito. Probabilmente tra le quattro il Boca è quello messo meglio come rosa ma non sta benissimo. C'è tanta pressione sul club per vincere la Coppa. Io spero in una finale argentina".