RMC SPORT - De Santis: "Juve, occhi su Balerdi e De La Vega"

Lorenzo De Santis, procuratore, a RMC Sport Live Show ha parlato del campionato e del prossimo mercato.

Su Caputo

"Che gol. Una risposta a chi pensava non potesse fare bene anche in A. Tanta roba".

Sulla Fiorentina

"Tanti pareggi e ora un calendario che obbliga Pioli a fare almeno 7-8 punti. Poi si potrebbe arrivare a valutazioni diversi. E deve fare punti con l’Empoli".

Sui giocatori sudamericani

"Ho incontrato un procuratore di Palacios, lui mi ha detto che è stato cercato dalla Juve ma ha scelto il Real Madrid per il blasone del club. Juve che ha messo gli occhi su Balerdi del Boca Juniors (difensore) e su De La Vega del 2001 del Lanus. E’ un esterno offensivo molto rapido. La Juve non si fa trovare impreparata neanche in Sudamerica".

Sul Boca Juniors

"Schelotto? Poche le possibilità che possa rimanere al Boca. Ha delle alternative, come il Villareal ma ha anche estimatori in Mls. La sua aspirazione è potersi confrontare con il calcio europeo".