© foto di Alberto Fornasari

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto l'ex di Roma e Fiorentina Giancarlo De Sisti. Ecco le sue parole:

Sulla Roma

"Non c'è rimpallo di responsabilità, ma Di Francesco chiede una determinazione assoluta, di arrivare all'obiettivo. Le colpe è difficile trovarle. Lui richiama i suoi ragazzi, aldilà delle assenze. L'ambiente interno mi pare sano, tranquillo. Manca De Rossi, quello che in campo fa sentire la sua voce. E' un'assenza pesante la sua. DIfficile però trovare un vero colpevole. La partita di Cagliari? Si può obiettare sui cambi nel finale, ma tutto è dovuto ad una casualità. Di Francesco è accusato di aver fatto entrare Pastore, ma tutti pensavamo che al massimo potesse finire 2-1 e non oltre. Il ritiro? Soluzione accettabile. Il tifoso è chiaro che sia scoraggiato, si vive per il risultato".