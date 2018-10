RMC SPORT - Di Cintio: "Serie B, provvedimento di oggi solo provvisorio"

© foto di Federico De Luca

L’avvocato Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli, è intervenuto durante il pomeriggio di RMC Sport a ‘Maracanà’ per parlare della vicenda che riguarda il club e il campionato di Serie B.

Sulla situazione

"Siamo in attesa di un provvedimento del Consiglio di stato sull’ordinanza del Tar. E’ un momento delicato, le cose possono cambiare da un momento all’altro, ma dal punto di vista tecnico la decisione del Tar è eloquente e tecnicamente ineccepibile. La Lega B può impugnarla. Il provvedimento che arriverà oggi comunque può essere solo provvisorio e deve essere varato in un’altra udienza. Tempistica? Entro i 15 giorni da oggi".

Sull’errore di fondo per cui si è arrivati a questa situazione

"L’errore più grave è la sera del 13 agosto, quando il commissario ha deciso di emettere i provvedimenti poi impugnati. Non sarà possibile accontentare tutti ma il poter ristabilire un principio di diritto violato non può che andare a beneficio di tutto il sistema. Le regole c’erano e ci sono ed è tutto nello statuto federale, che prevedevano maggioranze qualificate per cambiare gli ordinamenti dei campionati".

Sulle richieste di risarcimento danni e sul ripescaggio

"Lo stesso Tar ha evidenziato come allo stato la continuazione delle Serie B generi danni continui nei confronti delle società escluse. Per molti c’è amarezza, ma è evidente che tutto nasce dalla sera del 13 agosto. E’ il momento cruciale che ha segnato la crisi del calcio italiano. Annullamento Serie B? Non è un provvedimento percorribile nè è interesse delle squadre che ricorrono".