RMC SPORT - Di Gennaro: "Cristante? Roma perfetta. D.Costa più di 40 mln"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro, in diretta nel Live Show di RMC Sport, ha parlato di Cristante, della situazione del Milan e di altre trattative di mercato:

Cristante alla Roma: scelta giusta?

"Cristante è migliorato tantissimo, Gasperini trasforma i giocatori: ora arriva alla Roma con la maturità ed esperienza giusta. Con i giallorossi giocherà partite vere su palcoscenici internazionali, quello che ha chiesto Mancini per gli azzurri. Lui è un centrocampista moderno, uno di quelli che vuole Di Francesco".

La Juventus riscatta Douglas Costa per 40 milioni...

"Vale di più, per quello che ha fatto e che farà ancora. È di un'altra categoria, è un giocatore determinante che cambia le partite: pecca a livello realizzativo. Quando si parla di Juventus bisogna sempre sottolineare l'acquisto di Emre Can a parametro zero".

Cosa si aspetta dal Milan?

"L'aspetto societario è importante per capire e decidere le mosse future. Gli errori si fanno una volta, due no. Dovrà rientrare nei parametri. Kalinic ha avuto un'involuzione e Andrè Silva ha deluso. In prospettiva non puoi partire con Cutrone, con tutto il rispetto per lui: in attacco è fondamentale avere un goleador".

Maran al Cagliari e Velazquez all'Udinese:

"Dopo aver acquistato il Watford, sembra che la famiglia Pozzo sia sia stancata dell'Udinese: sta ridimensionando la squadra. A volte le scommesse si vincono, altre no. Sono contento per Maran, è bravo e ha valorizzato tanti giovani. Credo possa ripartire col progetto Cagliari".