RMC SPORT - Di Gennaro: "Inter, Tottenham partita della svolta"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, è intervenuto nel corso di RMC Sport Live Show per parlare del turno di campionato in corso.

Sulla Sampdoria che incontra l’Inter

"Spalletti si augura che il Tottenham sia un punto di svolta. Gli manca un vero uomo di centrocampo. Gli ultimi minuti dell’esordio in Champions hanno dato una motivazione in più anche per il campionato, dove deve trovare la giusta continuità. I tifosi si aspettano molto. La sconfitta interna con il Parma è stata pesante, contro la Samp sarà dura. Non pensavo che dopo il campionato dello scorso anno potesse fare bene. Bravo Giampaolo, sarà una partita che i doriani giocheranno come sanno. Le due squadre hanno un’identità di gioco, hanno differenze nella forza fisica".

Sulla Roma

"Ho visto qualche ripartenza con il Real, ma se non c’era Olsen, ma anche De Rossi, ne prendeva di più. Preso Nzonzi che ha fatto una fatica incredibile, sia a livello tattico che fisico. Un errore imperdonabile subire in contropiede. Schick? Mi sembra ancora un giocatore privo di entusiasmo e forza".

Sul campionato

"Juve ancora più forte con l’arrivo di Ronaldo, il problema è l’assillo di vincere la Champions. Ma ha due squadre. Se le altre non carburano, la vedo dura che possano vincere. A meno che la Juventus non si addormenti…"

Sulla Spal

"Sono contento per Semplici, la squadra si è salvata bene e che gioca bene al calcio. Con la Fiorentina sarà una bella partita, sia tecnicamente che tatticamente".