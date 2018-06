RMC SPORT - Di Gennaro: "Nainggolan ideale per l'Inter"

Intervenuto in diretta nel Live Show di RMC Sport, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato dei Mondiali, di Nainggolan e del Napoli:

Il Brasile è la nazionale favorita per la vittoria del Mondiale?

"Direi di sì, per me lo è, anche se ci sono tante altre squadre molto forti come Germania, Francia, Spagna e Inghilterra. Il Brasile, però, sulla carta ha qualcosa in più: è forte in tutti i reparti e ha giocatori di talento, poi Neymar ha recuperato nel migliore dei modi dall'infortunio".

Su Neuer:

"È stato fermo tanto tempo. Per Guardiola è sempre stato di un altro livello, lo avrebbe fatto giocare anche a centrocampo: un portiere bravo tecnicamente è un punto di forza nel calcio moderno. Alisson è un pochino meno forte con i piedi, ma tra i pali è fantastico".

Chi dovrebbe prendere l'Inter?

"Nainggolan tutta la vita, è il giocatore che cerca Spalletti. Un centrocampista che può fare tutte le fasi, di fisico e di qualità, in grado di giocare anche tra le linee. Servirebbe prorpio un profilo del genere. 40 milioni? È una cifra giusta. A centrocampo l'Inter è carente, quest'anno è stato evidente. Sarà anche motivato dopo la mancata convocazione con il Belgio per il Mondiale".

All'orizzonte il Napoli agirà sul mercato per ridurre il gap con la Juventus?

"È il messaggio che ha lanciato De Laurentis prendendo Ancelotti come allenatore. L'organico verrà rinforzato e allargato. Si punterà anche molto sull'Europa, dunque servirà una squadra competitiva. Verdi? Con Sarri pensava di giocare poco. Il Napoli ha anche preso l'esperto Badelj a parametro zero: ora vendendo Jorginho al City potrebbe prendere Torreira, che piace tanto ad Ancelotti. Verranno fatte due squadre".

Sulla Juventus:

"Emre Can a parametro zero è un grande colpo, Marotta e Paratici fanno sempre un grande lavoro. La Juventus si muove prima di tutti".