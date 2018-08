RMC SPORT - Di Gennaro: "Nzonzi? Poca qualità per costruire"

© foto di Federico De Luca

L'intervento di Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex giocatore, ospite del Live Show di RMC Sport:

La Roma ha scelto Nzonzi per il centrocampo...

“Non so se De Rossi potrà essere sempre pronto e Nzonzi piaceva anche alla Juventus. È un giocatore molto fisico, bravo in interdizione, ma non ha grandissime qualità per costruire il gioco".

L'Inter con Keita è completa?

“Ha preso l’esterno che mancava e a centrocampo sperava in Modric che avrebbe potuto far balzare l’Inter ai livelli della Juventus”.

Nella prima giornata di Premier League il Liverpool e il City hanno impressionato...

“Il Liverpool si è rafforzato molto, anche con l’acquisto di Alisson ma il City è la squadra da battere. È una corazzata, ieri ha vinto contro l'Arsenal nonostante l’assenza di molto titolari. Lo United è un po’ in ritardo, Mourinho ha vinto alla sua maniera faticando. Sono attratto dal Chelsea di Sarri, che va in un contesto vincente: con i suoi metodi dovrà sia far divertire ma anche essere concreto, lì bisogna vincere".