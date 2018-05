RMC SPORT - Di Gennaro: "Sarri, ciclo finito. Juve favorita in Coppa"

© foto di Federico De Luca

L'intervento di Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attualmente opinionista, durante l'odierna puntata del 'RMC Live Show':

Come si spiega il crollo del Napoli?

"Non so se il sabato sera di Inter-Juventus abbia tolto qualcosa al Napoli, che a Firenze ha giocato la peggiore partita dell'era Sarri. Un crollo inspiegabile, ho visto una squadra spenta. Bisogna alzare l'asticella anche dal punto di vista mentale. La Juventus è piena di leader carismatici in squadra e in queste ultime partite è contato molto il piano nervoso".

Se fossi Sarri, cosa faresti adesso?

"Credo che il ciclo si sia chiuso. Un ciclo lungo tre anni, in cui avrebbe meritato di vincere qualcosa. Obiettivamente, il Napoli in questa stagione ha gestito male le competizioni, avrebbe potuto conquistare la finale di Europa League. Sarri ha ancora un contratto, ma le parole di De Laurentis sono molto indicative. Mi sembrano valutazioni già fatte prima con Mazzarri e poi con Benitez. Certo, se poi Sarri dovesse rimanere, la società dovrà costruire una rosa di almeno 18 titolari, non 13. Non capisco perchè il Napoli a gennaio non abbia comprato nessuno, non mi ha dato l'impressione di un club che punta a vincere lo Scudetto".

E invece Allegri rimarrà?

"Anche la sua storia con la Juventus finirà. La società bianconera cambierà molto in estate".

Che finale di Tim Cup sarà?

"Mi aspetto la Juventus migliore, i bianconeri non sbagliano mai questi appuntamenti. Ma anche il Milan ci arriva bene. Gattuso se la giocherà perchè sta lavorando alla grande e ha valorizzato molto la Coppa Italia: bisogna dare atto al tecnico di aver centrato quest'obiettivo. Per ora si è meritato il rinnovo triennale, ma bisognerà capire come si muoverà in estate la società".