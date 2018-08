RMC SPORT - Di Marzio: "Pastore si deve svegliare"

"Pastore si deve svegliare". Questo il pensiero di Gianni Di Marzio, ex mister del Napoli, sul centrocampista argentino della Roma. "È ancora troppo lento, deve dare di più", ha aggiunto nel 'Maracanà' di RMC Sport.

Ti convince Hamsik regista?

"No, non ha le caratteristiche di Pirlo. Non so se possa costruire bene il gioco e ha dei limiti in fase difensiva, contro il Milan era troppo distante dalla difesa. Non raddoppia mai in fase di possesso e non difende la profondità. Vedo il Napoli ancora avanti all'Inter".

Su Gasperini:

"In determinate zone del campo è giusto marcare a uomo. In alcune partite ha fatto marcare in maniera molto stretta i giocatori più importanti, mi viene in mente la partita contro il Napoli e l'uomo messo su Jorginho".