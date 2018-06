RMC SPORT - Diamanti: "Chiesa deve giocare. F. Inzaghi sarà all'altezza"

Fonte: Dall'inviato a Milano marittima Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le parole rilasciate in esclusiva a RMC Sport da Alessandro Diamanti, in questa stagione centrocampista del Perugia, in occasione del premio 'Carlino d'Oro':

Sulla stagione:

"È stata particolare ma molto intensa. Mi sono divertito, sto bene: a Perugia è stata una bella esperienza. Un ritorno a Livorno? Ora penso alle vacanze, poi tra una ventina di giorni prenderò una decisione".

Chi tifi al Mondiale? Visto che l'Italia non c'è...

"Non tifo per nessuno, mi dispiace che non ci sia l'Italia, sopratutto per mio figlio che è malato di calcio. Ha la stessa età che avevo io quando guardavo i Mondiali con i miei genitori, mi dispiace per lui".

Sei soddisfatto dell'arrivo di Filippo Inzaghi al Bologna?

"Superpippo ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, spero che metta la sua solita energia. È un amico e gli faccio un grande in bocca al lupo".

Un consiglio a Chiesa?

"Determinate cose le può sapere solo lui, se vuole fare il profeta in patria o giocare la Champions. È giovane, ora deve pensare a giocare e divertirsi".