RMC SPORT - Drago: "B, Palermo favorito. Crotone, pagati scontri diretti"

Ai microfoni di RMC Sport, durante 'Maracanà', è intervenuto mister Massimo Drago, che ha parlato dei temi più attuali della Serie B.

Serie B con il colpo di scena finale con Frosinone ai playoff e Parma promosso

E’ stato un campionato incerto fino all’ultimo, purtroppo il Frosinone ha sprecato il match point, il Parma ha meritato la Serie A perché ha avuto grande continuità di risultati.

Crotone che tornerà in B, stagione con Zenga è stata comunque positiva

Rispetto allo scorso anno se l’è giocata, non è riuscita però a vincere gli scontri diretti, che sono decisivi. Perdere con Benevento e Spal ha inciso sulla tranquillità del gruppo.

Come ripartire dalla B? C’è qualche giovane che è pronto per la A e che viene dalla Serie cadetta?

Si riparte con consapevolezza che la B è un campionato difficile. Non servono proclami, basta poco per ritrovarsi in fondo. Sui giovani posso dire che una volta regalavamo almeno 5-6 elementi all’U21, oggi se ne mettono pochi in evidenza. Si è fatto un passo indietro in questo punto. Si gioca molto con chi ha esperienza, invece la B serve ai giovani per fare esperienza.

Sulle squadre B

Non concepisco il dover far giocare i giovani per regola. Devono giocare perché sono bravi. Bisogna farli maturare e crescere.

Chi la più preparata tra quelle che si giocano il playoff?

Frosinone ha speso tante energie, soprattutto mentali. L’allenatore deve essere bravo a ricompattare l’ambiente. Il Palermo invece ha rosa più ampia rispetto alle altre e mi sembra favorito.

Sul Perugia e l’arrivo improvviso di Nesta

Normale la sorpresa ma bisogna essere dentro la società per capire certe dinamiche. Mi ricordo l’esonero di Vivarini a Empoli quando stava andando bene. Poi i risultati dimostrarono che la scelta era stata giusta.

Su Ascoli-Entella, chi merita di rimanere?

Padroni di casa favoriti, Cosmi ha dato la propria impronta alla squadra. I liguri potevano fare campionato da metà classifica con al rosa che hanno.

Sul suo futuro

Si muove ancora poco, ho avuto qualche contatta però aspettiamo ancora con calma, ma la voglia di rientrare c’è.