RMC SPORT - Drago: "Spettacolo Napoli. Contento per De Zerbi e D'Aversa"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A RMC Sport Live Show è intervenuto il tecnico Massimo Drago per parlare della Nazionale di Mancini e non solo.

Su Immobile

"Ha dimostrato di essere un attaccante di primo piano. Ha attraversato un periodo negativo ma quando è al massimo delle sue potenzialità è uno degli attaccanti più forte del campionato".

Sul centrocampo azzurro

"Meno fisico ma più di qualità. E’ un centrocampo nervoso, con rapidità di movimenti. Nel futuro potranno sempre crescere. Barella l’ho incontrato qualche anno fa quando ero a Como, si vedeva che aveva qualità ed è cresciuto molto. Potrà fare bene anche in una grande squadra".

Su Bernardeschi

"Perdita importante per la Nazionale, il ct può variare molto in avanti. Federico ha dimostrato di poter fare anche la prima punta, non dando punti di riferimento. Ma penso che nell’ultima partita si è vista una buona crescita, se tutti sono al 100% può giocarsela con tutti".

Su Chiesa

"Seconda punta in futuro? Faccio fatica a poter pensare che chi è abituato a giocare da esterno debba sentire la linea laterale per potersi esprimere al meglio. L’esterno a sinistra che può rientrare e calciare è il ruolo che gli si addice meglio però".

Sul campionato

"Per me il campionato italiano per la Juve è l’allenamento per la Champions, dove può variare i giocatori e tenerli tutti sull’attenti. Il Napoli è stata una bella sorpresa. Ammiravo Sarri, quest’anno ho riscoperto un Napoli ancor più spettacolare. Quindi grandi complimenti Ancelotti, che si è inventato Insigne seconda punta e non solo. Ora verticalizzano con molta più efficacia. L’Inter paga la discontinuità, ma ha grande qualità. Manca la concentrazione che ha sempre la Juve".

Sulla corsa salvezza

"Chievo Verona, ho visto diverse difficoltà sul mercato. Mi dispiace per Andreazzoli, perché l’Empoli esprimeva un buon calcio. Ma i risultati non erano a suo favore e il presidente ha visto due anni fa andare in B per non aver cambiato subito. Vedo un Genoa in difficoltà, Juric ha incontrato squadre forti. Ora poi ci sono giocatori che non rendono al massimo come Piatek".

Sulla Panchina d’oro ad Allegri

"Vincere aiuta a vincere. Sicuramente lui ha dimostrato di avere una squadra che è uno spettacolo. Ingiusta la sconfitta con lo United. E’ riuscito ad abbinare il buon calcio ai risultati. Non è facile ruotare la formazione e a ottenere i risultati, lui ci riesce".

Su De Zerbi e D’Aversa

"Sono contento per entrambi. D’Aversa non è mai stato pubblicizzato come allenatore, per lui hanno sempre contato i fatti. In Lega Pro ha vinto il campionato, lo scorso anno ha vinto in B in un campionato non facile e si sta confermando in A. E’ un tecnico che bada al sodo, brava la società a prendergli giocatori importanti. De Zerbi, sue squadre sempre incompiute, ma ora sta dimostrando tutto il suo valore".