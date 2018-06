RMC SPORT - Durante: "No al protezionismo. Italia '90, quanti errori"

Sabatino Durante, grande esperto di calcio brasiliano, in diretta a RMC Sport si è soffermato sui problemi del calcio italiano:

“Non bisogna mettere altre limitazioni per gli extracomunitari e stranieri, già ne abbiamo tante e poi siamo in un’Europa unita. Con il protezionismo non si va da nessuna parte. I giovani italiani devono giocare perché sono bravi, non perché sono nati nel nostro paese. Io sono della scuola di Gucci e i vari Gattuso, Lucarelli e Giunti giocavano nel Perugia perché erano meglio degli stranieri che avevamo”

Sugli errori commessi nel passato:

“I nostri problemi sono iniziati a Italia ’90. Abbiamo sbagliato a investire tutto nel costruire stadi assimilabili a cattedrali nel deserto, invece di dare ai club degli stadi proprietà e delle infrastrutture per il settore giovanile, al contrario di quanto hanno fatto le altre nazioni”.