RMC SPORT - Egitto, Cuper: "Difficile fare a meno di Salah. E il ramadan..."

Fonte: Inviato a Bergamo

© foto di Alterphotos/Image Sport

Dopo lo 0-0 ottenuto a Bergamo contro la Colombia, il ct dell'Egitto Héctor Cúper ha parlato in conferenza anche dell'importante assenza di Salah.

"Senza dubbio è difficile farne a meno. Specialmente in partite come queste nelle quali è più facile colpire in contropiede. Ci accorgiamo che le soluzioni per attaccare si riducono, ma proprio per questo ne vanno trovate altre. Se sarà presente in Russia? Siamo fiduciosi, il nostro staff medico ci dice che recupererà in tempo. Detto questo, però, l'Egitto deve farsi trovare pronto anche in sua assenza. Stiamo crescendo, ma con il ramadan è anche una situazione particolare laddove i giocatori non bevono e non mangiano. La nostra idea è quella di giocare sempre più da squadra, con ribaltamenti di fronte rapidi e improvvisi. Stasera abbiamo affrontato una grande Nazionale, piena di campioni e qualità. Tuttavia nel primo tempo siamo comunque riusciti a creare diverse occasioni da gol. Il calo nella ripresa è evidente ma ci può stare. La Colombia gioca un ottimo calcio e, ancora una volta, lo ha fatto vedere".