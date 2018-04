RMC SPORT - Eranio: "Buffon? Condanno la reazione a bocce ferme"

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, è intervenuto sulle polemiche post Real Madrid-Juventus ai microfoni di RMC Sport: "E' una situazione figlia di questa rimonta eccezionale, che poi non si è concretizzata. Non è stato un episodio scandaloso, la Juventus era messa talmente male in fase difensiva che, a velocità normale, sembrava un rigore sacrosanto. E' normale che fa male, ma devi accettare la decisione dell'arbitro. Se condivido le dichiarazioni post partita? Assolutamente no, io condanno quella reazione a bocce ferme. Hanno rincarato la dose in una situazione che non gridava allo scandalo. L'arbitro avrebbe dovuto espellere Benatia, perché era già ammonito. La cosa grave è che giocatori di esperienza, soprattutto Buffon, dovevano gestirla diversamente. Dispiace, perché ha macchiato la sua figura. Sono convinto che, più avanti, quando si rivedrà, potrà tornare sui propri passi".