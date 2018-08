RMC SPORT - Eranio: "Milan con un'identità. Gattuso indiscutibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per analizzare Milan-Roma, anticipo della 3° giornata di A in programma domani, su RMC Sport nel corso di 'Maracanà' è intervenuto Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero:

"Conte è col fiato sul collo a molti allenatori, ma non bisogna mettere in discussione Gattuso: ha fatto quadrare i conti di squadra, ora migliori i risultati dello scorso anno. Non è semplice per il Milan partire contro Napoli e Roma, ma sarà importante superare al meglio lo scoglio giallorosso di domani. La squadra di Gattuso ha una bella identità e personalità, a differenza di moltre altre grandi"

Su Higuain:

"Ho fatto fatica a vedere i movimenti di Higuain, la squadra deve aiutarlo e metterlo in condizione di far bene. È un fuoriclasse, bisognerebbe rivedere il gioco".

Sulle cessioni della Roma:

"Nainggolan e Strootman erano l'anima della Roma, ma Monchi non è uno sprovveduto. Il lavoro di Di Francesco verrà fuori e si vedrà la vera Roma".