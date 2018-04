RMC SPORT - Faggiano (ds Parma): "Play off? Ora testa solo al Carpi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport si apre il capitolo dedicato alla Serie B con il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Ecco le sue parole rilasciate a 'Maracanà':

Che momento sta vivendo la squadra?

"Nelle ultime 9 partite abbiamo fatto 7 vittorie. Non dobbiamo montarci la testa, ma pensare partita dopo partita e cercare di fare il massimo. Voliamo basso. Volevamo fare bene a inizio campionato, non scordiamoci che siamo una neopromossa. Questo periodo è il frutto di un lavoro costante, lungo, iniziato già lo scorso anno. I play-off? Non sono proccupato da nessuna squadra, solo dal Parma".

Qual è la qualità migliore di mister D'Aversa?

"Con il mister siamo molto uniti, è un allenatore che lavora tanto. Ha un profilo basso e dice sempre quello che pensa, qualcuno quindi crede sia una persona particolare. Nel calcio bisogna sponsorizzarsi e lui non è abituato a farlo: secondo me fa bene perchè il lavoro alla fine porta i suoi frutti".

La prossima sfida è contro il Carpi...

"Il Carpi è una squadra rognosa, del mio amico Calabro. Già all'andata ci hanno fatto uno scherzetto, noi dobbiamo giocare come sappiamo ed essere molto concreti".