RMC SPORT - Fedele: "Deluso dalla Fiorentina. Napoli un tiro un gol"

Enrico Fedele a RMC Sport Live Show: "Sono rimasto un po' deluso dalla Fiorentina perché mi aspettavo una squadra più arrembante in attacco e invece ho notato che questa Fiorentina c'è stata solamente per una decina di minuti. Il Napoli, ancora sperimentale, con un altro modulo alla fine l'ha spuntata. Il Napoli ha fatto un solo tiro nello specchio della porta, ovvero il gol. Tutto sommato è stata una partita deludente da entrambe le parti".

Sei preoccupato per la Champions?

"Sì perché vedo ancora un po' di sperimentazione ma per la prima volta il Napoli non ha preso gol e non hanno giocato quelli che sono arrivati in estate".

Ancelotti si è adattato al lavoro di Sarri?

"Ancelotti è totalmente diverso nel saper cambiare le gare. Sarri non avrebbe mai cambiato gioco durante una gara. Sono due allenatori totalmente diversi".