RMC SPORT - Ferrandi (Florentia): "Cariche per il derby con la Fiorentina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giulia Ferrandi, centrocampista della Florentia, è intervenuta durante il Live Show di RMC Sport per parlare del momento della sua squadra.

Sulla Florentia

"L’inizio è stato positivo, abbiamo perso dei punti come con l’Hellas, che magari avrebbero permesso di stare più su. Ci è mancata un po’ di esperienza ma stiamo facendo un campionato di alto livello".

Sul calcio femminile

"Nonostante abbia 26 anni, ho visto tutti i cambiamenti. Sono una promotrice, ho una trasmissione in una radio fiorentina. Bene l’inserimento dei grandi club, come la Juve, che ha una mentalità vincente".

Sul derby con la Fiorentina

"Siamo cariche. Giocheremo sia in campionato che in Coppa Italia. Bello affrontare una squadra che punta al titolo, si deve arrivare con la mentalità giusta. Di sicuro ce la metteremo tutta. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, ossia giocare bene e portare a casa punti per il campionato".

Sul Mondiale

"L'obiettivo è passare il girone, cher non sarà facile. Non siamo teste di serie ma possiamo fare bene, siamo un mix di giovani e di giocatrici con esperienza".