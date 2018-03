RMC SPORT - Ferrante: "Barzagli sbaglia, non conta solo l'almanacco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In diretta su RMCSport, nella trasmissione 'Maracanà, l'ex giocatore Marco Ferrante si è espresso su vari temi. Ecco le sue parole

Milan e Lazio faticano in Europa...

"Ci si aspettava un po' di più da entrambe le squadre. Passo falso inaspettato della Lazio, che ha comunque tutti i mezzi per poter ribaltare il risultato a differenza del Milan. Inzaghi è un allenatore importantissimo e si fa voler bene dai suoi giocatori, e questa è una cosa importante. Se non cambia modulo avrà delle motivazioni"

Su Roma-Torino:

"Il Toro non ha le qualità del Napoli o della Roma e non deve giocare con presunzione. Deve mettere in campo altre armi per lottare sull'obiettivo europeo. Oggi è quasi l'ultima chiamata per la squadra di Mazzarri" .

È d'accordo con Barzagli quando dice che alla fine conta l'almanacco, non il modo in cui si gioca...

"I risultati vengono attraverso il gioco, anche se senza esperienza, giocatori di qualità è difficile centrare obiettivi importanti. Vedere solo l'almanacco è troppo limitativo, la rispetto ma non condivido la posizione di Barzagli".