RMC SPORT - Ferrario: "Maradona unico. Messi più naturale di CR7"

Moreno Ferrario, ex giocatore del Napoli ai tempi di Maradona, ha parlato a RMC Sport Live Show proprio nel giorno del compleanno dell’argentino: “Maradona magari aveva uno stile di vita particolare ma poi in campo era la persona più onesta del mondo. Io ringrazio per aver potuto giocare con lui. Era sempre il primo a dare l’esempio e ad aiutare i compagni. Maradona o Pelè? Ogni epoca ha avuto il suo campionissimo. Poi io parlo della mia esperienza, Maradona faceva diventare forte chiunque, con lui non sbagliavi perché ti dava sicurezza. Solo Maradona è il fenomeno, gli altri sono stupendi giocatori ma non di più. Il suo gol più bello è quello contro la Juventus su punizione in area di rigore”.

Cosa manca al Napoli di oggi per tornare a vincere?

“A noi mancava equilibrio e continuità di risultati. Ai miei tempi Napoli non aveva tanto equilibrio ma Ancelotti può riuscirci. Il problema è che oggi il gap tra la Juve e il Napoli è troppo avanti".

Messi o Cristiano Ronaldo?

"Io preferisco Messi perché per me è più normale, è più umano. Magari ha meno personalità di Ronaldo ma è più naturale".