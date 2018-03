RMC SPORT - Fiorentina, Bigica: "Hristov in prima squadra molto presto"

Emiliano Bigica ha parlato dopo la vittoria sull'Ascoli per 3-2 nel girone della Viareggio Cup: "Sapevamo che potevamo avere difficoltà con i difensori centrali ed infatti abbiamo preso due prestiti e ci sarà l'occasione di vederne uno all'opera anche e maggior ragione per la squalifica di Pinto. Diakhate? Penso sia in crescita. Nelle ultime cinque sei partite dà esperienza e qualità nella costruzione. Oggi ho dovuto metterlo davanti al posto di Longo e lui ha dimostrato sacrificio ed abnegazione segnando anche il gol decisivo. Hristov? Sente la squadra, i compagni nonostante si alleni con la prima squadra ma viene sempre con il sorriso e la voglia di giocare con noi. Il giocatore non si discute, la società ha fatto un grande investimento su di lui ed è uno dei profili che possono essere in prima squadra nel giro di poco tempo e quando ci è mancato ha coinciso con perifod negativo".