RMC SPORT - Frey: "Auguri Inter! Che emozione giocare con tanti campioni"

Ancora un ospite d'eccezione a 'Maracanà', nel pomeriggio di RMC Sport. E' intervenuto per parlare del calcio italiano e soprattutto dell'Inter (nel giorno del suo 110° compleanno), Sebastien Frey.

Sulla differenza fisica tra squadre italiane ed europee

"Se parliamo di 15 anni fa ti dico di sì, le preparazioni erano devastanti. Ora più che preparazione è la gestione da gennaio in poi che fa la differenza. La preparazione estiva ora è cambiata, ci sono più partite e meno lavoro fisico. L’anno del Triplete dell’Inter, Mourinho non fece preparazione fisica ma solo allenamenti tutti con la palla e quell’anno andammo più forti di tutti".

Sui 110 anni dell’Inter

"Faccio tantissimi auguri al popolo nerazzurro, domenica ci sarà una bella partita, sarò allo stadio. Ci sarà l’ambiente giusto, carico. Se porterà a casa i tre punti sarà ancora più bello. Il momento più bello all’Inter? La doppietta in Champions a San Siro di Baggio contro il Real Madrid, fu un’emozione unica. Arrivare a 18 anni in una rosa con tanti campioni è stato speciale. Un anno di allenamento con questi campioni vale tre anni in una squadra normale".

Eri al funerale di Davide Astori. Un pensiero per lui

"E’ stata una giornata molto triste, commovente, ma si è capito che comunque nel mondo del calcio ci sono ancora dei valori importanti. Dentro la chiesa c’erano le rappresentative di tutte le squadre, oltre a tanti tifosi, vuol dire tanto. Questo ragazzo ha lasciato un segno non solo come calciatore ma come uomo".