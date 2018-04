RMC SPORT - Frongia (Ass. Sport Roma): "Stadio Lazio? Nessuna proposta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Presente alla conferenza stampa di presentazione della 'Longevity Run', un'iniziativa per favorire sensibilizzare le persone in materia di prevenzione, Daniele Frongia - Assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale - ha parlato ai microfoni di RMC Sport:

A che punto è l'approvazione della variante urbanistica per il progetto 'Stadio della Roma'?

"Al momento non so dare con certezza i tempi precisi, perchè non seguo io la variante urbanistica".

Ha parlato con qualche dirigente della Lazio in riferimento a un possibile nuovo stadio biancoceleste?

"No, non è arrivata alcuna proposta dalla Lazio".

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Roma...

"Sabato arriverà la Formula E, poi in programma c'è anche una gara di Triathlon e domenica sera il derby tra Lazio e Roma. Sarà un fine settimana ricco di sport e di eventi, ne siamo felici".