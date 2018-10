RMC SPORT - G.Di Carlo: "Polonia, Fabianski continuo. Piatek il futuro"

Gianluca di Carlo, procuratore, parla del calcio polacco a RMC Sport Live Show.

Sui giocatori polacchi

"L’allenatore si è portato alcuni giocatori dal suo ex club, ma in generale ci sono buoni giocatori. Skorupski lo ha scoperto Navalka, ma Fabianski è il portiere della continuità. Szczesny portiere dalla grandissima parata ma anche dall’errore facile. Contro il Portogallo l’errore del secondo gol è di Glik che non rientra e non del portiere Fabianski".

Su Piatek

"Ha sorpreso un po’ tutti, qualche anno fa non era il giocatore di oggi. All’inizio c’era molto scetticismo, visto anche lo scorso anno in Polonia. Un conto è giocare e segnare in Polonia, un conto farlo in Italia. Sono curioso contro l’Italia cosa farà l’allenatore. Fino ad oggi la Polonia ha avuto sempre il problema di chi mettere vicino a Lewandowski. Sono entrambe due punte, Lewa sta calando ora, potrebbe essere impiegato più avanti più da numero 10 che da 9. Dovranno convivere. Ad oggi però la sua spalla migliore è Milik. Esplosione degli attaccanti? Nasce tutto da Wisla Cracovia-Lazio di Europa League. Il ministro dello Sport decise di rifare impianti e strutture, di puntare sul calcio".