RMC SPORT - Gabrielli: "No a limiti in trasferta, ma i club facciano il loro"

© foto di Federico Gaetano

Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha parlato a RMC Sport a margine dell'incontro al CONI con i rappresentanti dei club di Serie A: "Qualche settimana fa avevamo mandato un report ai presidenti di A e B su una serie di criticità, soprattutto riguardanti le trasferte che avevano riproposto problematiche che pensavamo non fossero più attuali. Mi riferisco alle percorrenze autostradali che in certi casi hanno messo a dura prova la sicurezza stradale. L'estate scorsa avevamo fatto un'apertura di credito per rivedere le modalità con le quali gestire i rapporti con le tifoserie, in questo finale abbiamo chiesto impegno alle società. Affronteremo comunque le singole situazioni con le varie società di volta in volta. Abbiamo richiesto, visto che non è ancora stato fatto, di sottoscrivere i codici etici. La nostra idea è che il tema sia trattato in maniera meno repressiva possibile. E' un discorso culturale, si cerca di coinvolgere tutti perché alla fine resti solo la cosa più importante, cioè lo spettacolo sportivo, spogliandolo delle cose che non vorremmo mai vedere. Anche perché in questo paese è opportuno che le forze di polizia facciano altro. Abbiamo preso tutti l'impegno di registrare alcune cose, di trovare un'intesa generale che poi sarà calata nelle singole realtà. Queste realtà, con le varie tifoserie, sono profondamente diverse l'una dall'altra. Non vogliamo lasciare sole le società sportive, i temi della legalità ci appartengono e non è un problema solo loro. Le società però devono sentirsi partecipi ed essere attrici di questa partita. Ognuno faccia il suo con le proprie responsabilità. Vorremmo finire questo campionato nel migliore dei modi, vorremmo evitare limiti alle trasferte ma in dei casi abbiamo assistito a situazioni nelle quali, in autostrada, due pullman si sono fermati sulla corsia d'emergenza per permettere ai tifosi di darsele di santa ragione. Questo espone i protagonisti diretti, ma anche i cittadini impegnati in lavoro, vacanza ecc. Queste sono cose intollerabili".