RMC SPORT - Galli: "Milan, calo normale. Belotti? Abbiamo già i migliori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, ex giocatore del Milan e attuale responsabile del settore giovanile rossonero, ha rilasciato le seguenti parole a RMC Sport durante la trasmissione 'Maracanà':

Come ha visto il Milan ieri a Torino?

"Il Milan sta facendo una stagione in linea, ora dobbiamo pensare all'Europa League: servono i 3 punti contro il Benevento. Normale che ci sia un calo in questo momento, la squadra con l'arrivo di Gattuso ha spinto molto per recuperare terreno per la zona Champions. Il Torino era in un periodo positivo, ci sta che il Milan sia andato in difficoltà in fase difensiva"

Belotti farebbe comodo al Milan?

"Rispondo come Gattuso. Al momento quelli che abbiamo sono i migliori, poi in estate vedrà la società"