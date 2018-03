RMC SPORT - Gentili: "Icardi ora il miglior centravanti al mondo"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

Bruno Gentili, voce storica della Rai, ha parlato a RMC Sport a margine della consegna del trofeo 'La Clessidra': "Cosa aspettarsi dal nuovo corso azzurro? Io mi aspetto soprattutto il riscatto dei giocatori dopo che tutti abbiamo messo sotto accusa, giustamente, Ventura. Lui ha preso degli abbagli, ma i giocatori in due partite contro la Svezia non hanno mai preso la porta. Di Biagio? Sta dando vita a un rinnovamento che è solo parziale. A questa squadra manca il fuoriclasse: la Francia ha Griezmann, la Spagna ne ha tanti come Iniesta e Thiago, la Germania ha Gotze e Schurrle, noi invece abbiamo giocatori nella media. Le ultime convocazioni? I nomi sono quelli, non ce ne sono tanti altri in giro. Tornando a Di Biagio, mi aspetto che dia un po' di coraggio a questa squadra. I giovani azzurri? Sono buoni, a me piace molto Bernardeschi che però non ci sarà, poi Chiesa che potrebbe avere spazio anche se Candreva sembra in vantaggio. Mi aspetto poi il salto di qualità da Verratti, che ha già fatto 24 partite in azzurro e ha segnato un solo gol in amichevole. Non ha mai preso per mano la squadra e per questo mi aspetto molto da lui. Futuro Di Biagio? Dipenderà molto da come affronterà queste due sfide, ma credo che se dovesse uscire a testa alta un pensiero su di lui vada fatto. Credo comunque che i giochi siano oramai fatti, la lotta mi sembra ristretta fra Ancelotti e Mancini. Su Di Biagio si è espresso Abete, che ha detto che confermarlo sarebbe un rischio perché le colpe cadrebbero su di lui. Per questo dico che Costacurta a maggio sceglierà fra quei due nomi. Lotta Scudetto? Mi voglio sbilanciare, credo che questo campionato possa finire a pari punti e che quindi tutto venga deciso dagli scontri diretti. La Juve ha vinto il primo round, ora tutto è rimandato al 22 aprile nella gara di Torino. Quella sfida deciderà lo Scudetto. Inter? Parlando dell'Inter si rischia di scottarsi. E' una squadra lunatica, non me la sento di fare previsioni perché può perdere con l'ultima e fermare Juve e Napoli. Ha trovato un assetto migliore con Rafinha trequartista, con Cancelo che si sta dimostrando esterno di valore. E' una squadra che lotterà per la Champions. Icardi? E' una bella domanda. Se resterà il suo contratto sarà ritoccato, andrà a guadagnare 8 milioni all'anno. Lui però fa gola a tutto il mondo, per me è il centravanti più forte in area di rigore. E' un serpente a sonagli, come dice Spalletti. Non c'è nessuno come lui. Se l'Inter aggiusterà i conti potrà restare".