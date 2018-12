"A giugno vedo Antonio Conte all'Inter e Josè Mouriho al Real Madrid". E' la sentenza di mister Gianni Di Marzio a RMC Sport, durante 'Maracanà', che ha parlato dei maggiori temi di attualità.

Su Juve-Roma

"Sabato potrebbe esserci la reazione della Roma, che potrebbe mettere in difficoltà la Juventus. Basta mettere in discussione Di Francesco, bisogna mettere in discussione chi gli ha comprato questi giocatori".

Sull'Inter

"Marotta cambierà molto lo stile dell'Inter. Lo conosco bene e ci ho lavorato, è una persona serissima. Icardi? Dovrebbe rimanere, Marotta cercherà di ricucire tutti gli strappi. Wanda sarà sempre la stessa".