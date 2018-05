RMC SPORT - Giovanni Galli: "Chiesa, rimani ancora un anno a Firenze"

© foto di Federico De Luca

A RMC SPORT, durante ‘Maracanà’, è intervenuto Giovanni Galli per parlare dei maggiori temi d’attualità per quanto riguarda il mondo del calcio.

Nazionale, si riparte dai giovani

"A me sembra che si stia scopiazzando e che non ci sia un progetto ben delineato. E questo mi preoccupa".

Su Zidane e il suo addio al Real Madrid

"Fa riflettere anche cosa ha detto Cristiano Ronaldo. Cosa puoi chiedere di più ad un club che ha vinto tre Champions di fila? Forse Ronaldo vuole farsi qualche campionato meno stressante. La decisione di Zidane però sorprende, forse si è legato al dito i problemi di metà stagione con relative polemiche. Per una panchina come quella del Real faccio fatica a vederci qualcuno di qualità al momento".

Su Sarri

"E’ un grande insegnante, al quale piace vedere la sua squadra giocare bene. Ha l’handicap che serve viaggiare veloce, non è in grado di gestire un risultato. E questo è stata la pecca della stagione del Napoli. Quello che è successo a Firenze, fosse capitato alla Juventus, Allegri avrebbe ricompattato il gruppo e lottato per portare a casa il risultato. Sarri invece ha tolto Jorginho e messo un difensore".

Zidane futuro ct della Francia: ce lo vedi?

"Ce lo vedo sulla panchina della Francia, che credo sarà la Nazionale da battere per i prossimi 10 anni. Oggi non è ancora tra le prime quattro, ma se vedete la rosa, anche di quelli non convocati, sono giovani e hanno un futuro importante davanti. Sono giocatori di altissimo profilo e con Zidane in panchina… lui è un gestore, ha grande carisma".

Su Federico Chiesa

"Succederebbe il finimondo, lo scorso anno la decisione di puntare sui giovani, mandando via dei senatori. Si è puntato su di lui decisamente. E’ stato l’anno zero. E’ l’uomo simbolo, per Firenze e la società sarebbe difficile motivare la sua cessione. Ha già avuto tre rinnovi di contratto in un anno e mezzo, guadagna molto nella Fiorentina. Lui e Simeone sono quelli che hanno fatto meglio quest’anno e sono l’emblema della nuova Fiorentina. Se la società promette investimenti e poi lo cede, logico che crolla tutto. Lui può avere grandi ambizioni, è giusto, è normale, è un prototipo di campione. Questa potrebbe essere la consacrazione definitiva, potrebbe rimanere e poi valutare la prossima stagione cosa fare. Il suo ruolo? Deve togliersi tutti i dubbi e crescere ancora, e capire. Bisognerebbe dargli un ruolo definitivo, tipo esterno alto alla Insigne, rendendolo goleador. Se lo sposti a destra farebbe meno, magari assist-man. Si deve decidere cosa si vuole da questo ragazzo, che può fare anche la seconda punta. Guai a dire che sa fare tutto, tenerlo come jolly. Deve trovare un ruolo preciso. E poi attenti anche a Chiesa jr. del 2005, mancino".