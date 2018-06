RMC SPORT - Girelli (Italia): "Dalle lacrime per il Brescia al Mondiale"

Fonte: dal nostro inviato Tommaso Maschio

Cristiana Girelli, centrocampista del Brescia e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfono della stampa presente al Franchi di Firenze dopo il successo sul Portogallo che ha riconsegnato alle azzurre la qualificazione al prossimo Campionato del Mondo: "Dalle lacrime dello scudetto col Brescia al Mondiale? E' stato un colpo quello vissuto col Brescia sia per lo scudetto sia per la scomparsa del club, ma il calcio ci ha permesso di rialzarci subito con una gioia incredibile. Stasera è stata protagonista tutta la squadra, voglio condividere anche il mio gol con tutte loro. E' bello vivere la Nazionale con queste ragazze. Al Mondiale dopo 20 anni fa? Non ricordo nulla ma ricordo bene la delusione dei playoff di quattro anni fa con l'eliminazione con l'Olanda. Come mi immagino il Mondiale? Andremo in Francia e mi aspetto un bel seguito di tifosi perché ce lo meritiamo e poi me lo sognerò tanto perché ancora non ci crendiamo conto. La gara più decisiva per la qualificazione? Quella col Belgio. Vincere lì ha stabilità la gerarchia nel girone. Abbiamo vinto soffrendo, all'80', ci ha dato una grande spinta".