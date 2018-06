RMC SPORT - Gori: "Bilancio positivo. Siamo in debito con i tifosi"

Fonte: dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il bilancio di oggi è positivo, il pareggio va bene in vista del ritorno in casa, è un nostro vantaggio". Questo il commento del centrocampista del Frosinone, Mirko Gori, in esclusiva a RMC Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Cittadella, nell'andata della semifinale play-off di Serie B.

"Ora abbiamo due risultati su tre e dobbiamo sfruttare il fatto casalingo. Sappiamo che tipo di squadra è il Cittadella e che calcio esprime. Siamo pronti per domenica. Avremo il nostro pubblico con noi e siamo in debito con i tifosi per la delusione dell'ultima giornata di campionato. Le squadre forti sono quelle che si rialzano dopo aver subito un colpo duro: il bello del calcio è che ti dà subito l'opportunità di rifarti".