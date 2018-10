RMC SPORT - Graziani: "Mancini, non capisco le scelte in attacco"

© foto di tv

Francesco Graziani, ex attaccante e campione del mondo nel 1982, ha parlato a RMC Sport Live Show a margine di una cena in favore della fondazione Tommasino Bacciotti: “Mi sono entusiasmato a vedere l’Italia ieri sera. Mi è piaciuta la voglia di vincere ma non ho capito perché Mancini ha scelto Lasagna e non Immobile. In nazionale ci devono essere delle gerarchie e io tra Immobile e Lasagna prendo sempre l’attaccante della Lazio. Mancini per me deve selezionare e non allenare. Servono delle gerarchie in nazionale. Per me Immobile adesso non sta bene, io fossi stato in lui avrei chiesto un colloquio con Mancini”.

Chi è la rivale più credibile per la Juve?

"Il Napoli per il gioco e perché ha un allenatore capace di gestire oltre a dei giocatori che giocano quasi a memoria. Il Napoli è una squadra più rodata rispetto alle altre. Il campionato è ancora molto lungo e se l'Inter trova continuità può diventare una squadra importante".

Domenica Inter-Milan, Icardi contro Higuain. Chi farà più gol?

"Credo Icardi perché è un animale da area di rigore. Fuori dall'area non sa giocare ma dentro l'area è uno dei più forti al mondo e segna sempre. Higuain però mi piace di più perché oltre a fare gol sa giocare anche per la squadra. Però se vuoi vincere i campionati devi prendere Icardi perché lui è quello che segna sempre".