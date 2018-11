RMC SPORT - Grillo: "Dopo CR7 spero arrivino Ibra e Modric"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Simone Grillo, collaboratore della gestione sportiva, è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare dei maggiori temi di attualità.

Sul campionato

"Non c’è storia, l’unica squadra che può dare fastidio alla Juventus è il Napoli, con l’inserimento dell’Inter. Per ora il campionato risulta chiuso, ma come si sapeva fin dall’inizio".

Sul Napoli in Champions

"Può farcela, certo è che la Juve le partite con le piccole non le sbaglia. Se il Napoli non arriva a questi livelli, è difficile stare dietro alla Juventus".

Sui colpi di mercato

"Mi ha stupito Piatek, si è ambientato subito e non è facile, vedi Ronaldo. E’ un ragazzo che se non ci fosse stato il cambio tecnico, che ha sofferto, avrebbe fatto ancora meglio. E’ un ragazzo che va seguito. Poi c’è l’esplosione di Barella. Spero rimanga in Italia, perché se continua così, potrebbe arrivare qualche offerta irrinunciabile dall’estero".

Su Lautaro Martinez

"Non lo scopriamo noi. Il campionato inizia ora, vedremo di che pasta è fatto. Così come Keita, che domenica si è ripreso. E’ un campionato livellato verso l’alto, speriamo sia più avvincente rispetto agli anni scorsi, ma la Juve fa corsa a sé".

Sulla Roma

"Faccio fatica a capire il mercato di Monchi. A certe cifre Alisson dovevi venderlo, ma non ti puoi far trovare scoperto dopo certe cessioni, come quelle di Strootman. Ha preso altri giocatori di altra caratura e personalità. A Roma ci sono pressioni, è una piazza esigente. Veniva dopo un lavoro ottimo su plusvalenze di Sabatini. Roma merita qualcosa d’importante, ma ora deve cambiare rotta in campionato. L’altalena che vedo non fa bene. Speriamo vada avanti in Champions".

Su Ibrahimovic

"Anche il ritorno, se ci fosse, sarebbe bello per tutti, perché è un esempio per tutti, soprattutto per i giovani. E’ un personaggio strano sì, ma un campione. Si rivuole rimettere in gioco, che al Milan serve. La sua la dirà eccome".

Juve contro la Fiorentina la prossima settimana

"La Fiorentina viene da cinque pareggi, penso che quale miglior partita per sbloccarsi ci sia se non questa. Certo è che Ancelotti ha perso due punti con il Chievo. Con le grandi però gli stimoli vengono da soli. Per la Juve non sarà facile ma ci sono differenze con i viola. Deve ritrovare Simeone la Fiorentina, che secondo me metterà in difficoltà i bianconeri".

Su Federico Chiesa

"Ad oggi non gli darei un valore, è in rampa di lancio, un titolare in Nazionale. Credo molto in Corvino, uno dei più esperti nel suo mestiere. Se arriverà un’offerta irrinunciabile a fine anno, giusto che vada a giocare in un club di grande prospettiva".

Sul mercato

"Potrebbero arrivare altri campioni dopo Ronaldo. Modric non sarà facile portarlo in Italia. L’unica squadra che può farcela è sempre la Juve".