RMC SPORT - Hübner: "Champions? Roma e Inter favorite. Occhio al Milan"

Dario Hübner, ex attaccante, è intervenuto questo pomeriggio a RMC Sport nel corso del programma 'Due in Fuorigioco'.

Finalmente stiamo vivendo una bellissima lotta scudetto...

“La Juve ha subito una battuta d’arresto, ma ha qualcosa in più del Napoli quanto a numero di calciatori importanti. La qualità della rosa permette ad Allegri di fare sempre scelte di livello. Se a Sarri ne mancano anche solo due, comincia a far fatica. Guardare giocare i partenopei però è un vero piacere“.

L’Inter è guarita?

“Non è una gara vinta 5-0 che annulla i problemi visti nell’ultimo mese, ma di sicuro è un buon segno. Ci sono ottimi giocatori e non vedo perché debba regredire nuovamente. La Roma fino alla fine se la giocherà con l’Inter. La Lazio è una sorpresa: non parte spesso con i favori del pronostico, eppure Inzaghi la fa girare bene, contando su grandi giocatori. Attenzione al Milan: è difficile, ma potrebbe anche rientrare per l’Europa che conta”.

È vero che ha una predilezione per André Silva?

“Sì, mi piace perché sa proteggere il pallone e far gol. Lo ritengo un centravanti completo. Certo, se non gioca titolare un motivo ci sarà, ma per quanto fa vedere in campo mi sembra un grandissimo attaccante. Il calcio italiano è fatto di pressione e non c’è tempo di ragionare. Non tutti gli stranieri riescono ad ambientarsi subito. Se non hai grinta e voglia, qui non vai da nessuna parte”.

Ci sono possibilità concrete che la Juve elimini il Real Madrid?

“Penso che le spagnole siano ancora avanti. Nei due confronti, però, la Juve può giocarsela. È una squadra di campioni abituati ad andare in fondo. Ha perso due finali in tre anni, ma arrivarci è già qualcosa di importante. La Roma proverà a fare bene anche se, almeno sulla carta, incontrerà diverse complicazioni. Come la Juve, tra andata e ritorno potrebbe avere qualche possibilità di passare. I giallorossi dovranno andare in campo senza pressioni”.

Insieme a Protti, lei è l’unico calciatore ad aver vinto la classifica dei cannonieri in A, B e C1: può dirci chi sarà il capocannoniere in A quest’anno?

“Sono simpatizzante Inter e per questo seguo molto Icardi. Da italiano però sarei contento la vincesse Immobile”.

Giusto non convocare Balotelli in Nazionale?

“Penso che in Francia, già da un anno, fa benissimo. Anche fuori sembrerebbe stia mettendo la testa a posto. Oggi però in Italia non c’è carenza di attaccanti. Penso a Immobile e Belotti su tutti. Mario è comunque una carta importante, ma non è il solo sul quale gli azzurri possono contare. Di Biagio avrà pesato le sue scelte prima di comunicarle”.

Messi o Cristiano Ronaldo: chi preferisce?

“A me piace molto il portoghese. Lo vedo più completo. Sono entrambi fenomeni, però devono anche ringraziare le squadre nelle quali hanno la fortuna di giocare. Un campione, da solo, non potrebbe raggiungere grandi risultati”.