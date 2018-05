RMC SPORT - I Collovoti: "Allegri da 10. Icardi 4, ha tradito l'Inter"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport è il momento dei Collovoti di Fulvio Collovati del penultimo turno di Serie A. Per quanto riguarda i top dell’ultimo turno di campionato dice: "Sabato abbiamo assistito al suicidio tattico dell’Inter, c’è molto merito anche del Sassuolo. Consigli ha fatto parate strepitose, anche se pure Icardi ha sbagliato. Gli do 9. Merita un grande club? Ha raggiunto la maturità tardi, ma ora direi di sì. Visti i rapporti tra le società, il secondo alla Juventus potrebbe farlo davvero; Milik, gol capolavoro, per me un 8. Il maggior rimpianto per il Napoli è non averlo avuto per quasi tutta la stagione; Giaccherini, 7,5: che gol! Poteva far bene anche a Napoli, non è stato gestito bene; Menzione particolare per Allegri, non è possibile che sia sempre criticato. Per la gestione del gruppo è il numero 1. Per me prende 10; 9 invece a Sarri, anche se merita 10 per il gioco".

I flop:

"Icardi 4, proprio lui ha tradito l'Inter. Ha sbagliato l'impossibile; 4 a Nainggolan, non è più intoccabile per la Roma; 4 a Caicedo, ha sbagliato diversi gol clamorosi, ha fatto rimpiangere Immobile; Menzione particolare per Donnarumma, 4: anche ieri ha fatto capire che non è tranquillo. Gli farebbe bene cambiare aria. Non sono in discussione le sue qualità, sbaglia solo perché non è tranquillo".

Un voto a Spalletti?

"Se arrivi quinto 6,5, se arrivi in Champions 7,5".

Sul caso De Vrij:

"Ha ragione Inzaghi, non so se lo farei giocare con l'Inter. Non è in dubbio la professionalità del giocatore. Ma se sbaglia? Chissà cosa direbbero i tifosi".