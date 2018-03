RMC SPORT - I Collovoti: "Icardi da 9. Pjanic deludente, 4,5"

© foto di Federico De Luca

Su RMC Sport arriva puntuale l'appuntamento con 'I Collovoti' del campione del Mondo nell'82, Fulvio Collovati:

I top:

"L'Inter è tornata. Icardi ha fatto 4 gol, non può non essere nei top: mi stupisco che Sampaoli non l'abbia convocato, è vergognoso. La società deve rinnovargli in fretta il contratto. Il suo voto è 9. A Ilicic do 8 per la sua tripletta contro l'Hellas Verona. Poi c'è El Shaarawy, che non è un titolare fisso, ma si fa trovare sempre pronto: giusto assegnare un 7. Menzione speciale per i due centrocampisti dell'Inter: 7 a Gagliardini e Brozovic, che nelle ultime due partite sono migliorati molto".

I flop:

"Ho scelto un giocatore della Juventus, che non può pareggiare contro la Spal: 4,5 a Pjanic, fa notizia. Ha giocato su un ritmo bassissimo. 4 ad Acquah, errore decisivo nel gol di Veretout. Ho messo anche Fares, il difensore dell'Hellas: 4 per aver sofferto molto Ilicic. Menzione particolare per Giampaolo, ho l'impressione che la sua Sampdoria sia demoralizzata".

Giusto non convocare Balotelli in Nazionale?

"Il nostro calcio deve rinascere, anche attraverso dei valori. Balotelli è lontano dalla mia idea del fare gruppo, del creare uno spogliatoio unito, ma vedendo le convocazioni, avrebbe meritato una chance".

Campionato riaperto?

"Riapertissimo. Si deciderà tutto nello scontro diretto a Torino. Chi vincerà potrebbe aggiudicarsi lo Scudetto".