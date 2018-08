RMC SPORT - Iachini: "No agli yes man, tifo per gli allenatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Iachini, ex allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Il caso Nainggolan? Le regole vanno rispettate e le situazioni non positive rimarcate. Non credo in questo caso che il giocatore fosse in malafede, lo conferma anche la presenza della moglie".

Come si spiega la telefonata Lotito-Inzaghi?

"Ho certamente avuto vedute divergenti con alcuni dei miei presidenti, ma non mi è mai mancato il coraggio di manifestarle: è fondamentale rivolgersi con rispetto rimarcando al tempo stesso le proprie idee. Non va bene dire sempre di sì".

L'addio di Marchisio?

"La Juventus ha voluto rispettare il ragazzo comunicandogli le strategie. Entrambe le parti sono state corrette e leali".

Prossima giornata?

"Mi aspetto un pareggio tra Napoli e Milan. Sono due squadre forti, con grandi attaccanti come Mertens e Higuain. Juventus-Lazio, i biancocelesti mi piacciono molto, ma i bianconeri in casa sono fortissimi: dico 1. Inter-Torino? Le troppe assenze hanno inciso sulla brutta prestazione dei nerazzurri contro il #Sassuolo, dico 1 anche qui".