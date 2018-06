RMC SPORT - Inzaghi: "Palermo superiore, ce la giochiamo col cuore"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Serie B tra Venezia e Palermo. Dopo la gara il tecnico dei padroni di casa, Filippo Inzaghi, ha commentato in esclusiva a RMC Sport quanto accaduto:

"Oggi abbiamo giocato contro una corazzata, ma i miei ragazzi mi sorprendono sempre, sono fantastici: loro fanno la differenza in campo. Sono felice di potermi giocare la finale a Palermo. Siamo andati oltre alle aspettative per la nostra voglia e il nostro cuore. È innegabile dire c'è un gap tra noi, il Frosinone e il Palermo, che lascia in panchina Coronado, il miglior giocatore della B".

Cosa dirà ai suoi ragazzi domenica?

"Dirò di godersi la giornata, sarà una partita di calcio. A inizio campionato nessuno lo avrebbe mai detto, ora dobbiamo provarci con il sorriso, perchè questi ragazzi meritano solo applausi".