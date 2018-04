RMC SPORT - Iuliano: "Ronaldo era troppo veloce, io ero fermo"

© foto di Federico Gaetano

A distanza di tanti anni, l’ex difensore della Juventus Mark Iuliano, in diretta su RMC Sport, commenta il famoso episodio in area di rigore con Ronaldo in una sfida contro l'Inter:

“Dopo 30 secondi ci hanno assegnato un rigore a noi, in quel momento è scattata l’apoteosi. Era troppo veloce Ronaldo, io ero fermo e mi sono trovato davanti a lui. Col senno di poi sarebbe stato meglio fischiare il fallo per noi e respirare, per poi tornare a giocare. Questo tipo di partite si accendono con un minimo episodio”

C'è un pregiudizio nei confronti della Juventus?

“C’è il pregiudizio dei più forti. Giudicare quella squadra in questo modo sarebbe una pochezza, la Juventus di quegli anni era fortissima. in Italia giocavano i più forti al mondo e per me è stato un onore indossare la maglia della Juventus”.