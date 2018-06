RMC SPORT - Juric: "Perin da Juve, Laxalt pronto per una grande"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pomeriggio di RMC SPORT altro grande ospite. Stavolta ad intervenire durante 'Maracanà' il tecnico Ivan Juric.

Su Mancini

"Italia ha avuto tante occasioni con l’Olanda, giocato palla a terra. Dopo tanto tempo si è visto qualcosa di buono".

Possibile un suo ritorno? Ha delle similitudini con De Zerbi?

"Ci accomuna l'idea di voler creare superiorità numerica partendo dal basso. Poi lì davanti lui cerca di tenere la palla, più alla spagnola. Cagliari? Ci sono state anche altre cose, ma bisogna scegliere bene. Per ora aspetto. Ricominciare dalla B? Mi piacerebbe rimanere in A adesso, certo che se c’è una squadra con una grande società e con un progetto…"

Tra i tecnici giovani che si sono messi in mostra in A, ci sono Inzaghi e Di Francesco. Un suo parere

"Molto bravi entrambi. Di Francesco mi ha sorpreso in positivo per come ha gestito la situazione a Roma".

Su Perin

"E’ un grande portiere, lo hanno fermato gli infortuni. L’ultimo anno ha giocato con continuità. Ieri poi è stato molto bravo. E’ un portiere da Juventus e se la può giocare con tutti".

Su Laxalt

"E’ bravo nelle ripartenze, ribalta l’azione con grande facilità. E’ cresciuto anche in fase difensiva. Spero faccia il salto di qualità è pronto. Meglio con squadre che giocano con tre difensori".

Su Napoli e arrivo di Ancelotti

"Sarri ha fatto il massimo, ha fatto vedere un grande gioco. Carlo? Dipenderà da che giocatori saranno presi".