RMC SPORT - Juventus Women, Guarino: "Spareggio? Sarà sfida equilibrata"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

La vittoria per 4-0 conquistata contro il Tavagnacco non è bastata per conquistare lo Scudetto alla Juventus Women, perché il Brescia ha vinto 5-3 a Verona e si guadagna lo spareggio. Rita Guarino, tecnico delle ragazze bianconere, ha elogiato ai microfoni di RMC Sport la splendida cavalcata della sua squadra: "A luglio eravamo ancora a fare la squadra. L'obiettivo era puntare ai vertici, ma quando devi assemblare tanti elementi nuovi non è scontato avere risultati immediati. Pensavo fosse una lotta a tre, poi la Fiorentina non ha brillato come l'anno scorso e il Brescia ha fatto un grandissimo campionato. Avrei messo la firma per arrivare a questo punto, abbiamo fatto un percorso sopra le aspettative. Abbiamo il 50% di possibilità di vincere, arriviamo consapevoli di quello che abbiamo fatto e di giocarcela ad armi pari contro il Brescia".