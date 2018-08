RMC SPORT - Longhi: "Milan da Champions grazie a Higuain"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Longhi, noto giornalista televisivo, è stato ospite di RMC Sport per analizzare il secondo turno di Serie A che si giocherà nel weekend: "Il Milan con Higuain? Il Pipita è un centravanti che ha la missione del gol e il Milan dovrà giocare in sua funzione. Con l'argentino i rossoneri sono tornati ad essere una grande squadra, che può puntare alla Champions. La stagione decisiva per Gattuso? Da quando è subentrato al posto di Montella i punti conquistati lo scorso anno vedevano il Milan in piena zona Champions senza avere un centravanti vero. Donnarumma? Deve migliorare sul piano tecnico perché finora le parate fatte in stagione sono state figlie dello strapotere fisico. Ronaldo e la Juve? Sabato col Chievo si è visto un giocatore vero e non un calciatore che vive sul passato e sulle sue giocate. La Juventus è la squadra da battere e Ronaldo è la ciliegina sulla torta, ma non esiste un giocatore che ti fa vincere la Champions. E' una competizione "bastarda" dove servono anche tanti piccoli dettagli dalla tua parte".

