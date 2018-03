RMC SPORT - Lotti: "Messaggio importante contro la violenza sulle donne"

Fonte: Dall'inviato a Roma, Lorenzo Marucci

Il ministro per lo Sport Luca Lotti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo la Partita Mundial giocata questa sera a Roma: "Era importante il messaggio che volevamo lanciare. Lo sport è un veicolo importante per lanciare messaggi di questo tipo. È bello vedere attori, cantanti, giocatori ed ex giocatori insieme per dare un messaggio contro la violenza sulle donne. Non ci dobbiamo fermare qui: una partita sono 90 minuti, dobbiamo lavorare affinché non si fermi tutto qui, anzi, deve iniziare un lavoro importante nella società italiana per far sì che non ci siano episodi di violenza sulle donne".