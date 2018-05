RMC SPORT - Lucescu: "Douglas Costa può dare ancora tanto alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Federica Afflitto, al Var dello Sport, è intervenuto l'attuale commissario tecnico della Turchia Mircea Lucescu, che si è soffermato anche sulla campagna europea della Roma: "E' stato un peccato per come è andata a finire, ma i giallorossi hanno dimostrato di essere all'altezza della competizione. Non hanno sfigurato contro squadre più blasonate e sono contento per loro. Anche per Under, che sta crescendo molto bene con Di Francesco".

Il giovane giallorosso però non ha fatto un ottimo primo tempo contro il Liverpool ad Anfield...

"Si, ha sofferto un po' la pressione di un ambiente che ti opprime. E' uno stadio storico e se non hai le spalle grosse può farti male. Era spaesato, ma ciò non toglie nulla alla sua stagione".

Un altro ragazzo che ha allenato è Douglas Costa della Juventus...

"E' un grande giocatore che ha molti margini di miglioramento. Ancora può dare tanto alla Juventus, ma è riuscito in un anno a far vedere di cosa è capace. Io l'ho allenato in Ucraina e già li dimostrava di essere passi avanti rispetto agli altri. Non può fare altro che migliorare".



Che idea si è fatto del Var, che sarà inoltre al mondiale?

"Il problema del Var è che o lo mettiamo in tutte le circostanze o altrimenti si creano delle differenze. Il calcio era bello anche perché si poteva discutere sulle cose, mentre invece adesso si discute troppo nonostante il Var. Per me era meglio senza il Var".