RMC SPORT - M. Materazzi: "Juve, De Vrij colpo mancato che sorprende"

© foto di Antonio Vitiello

L'agente Fifa, Matteo Materazzi, intervenuto ai microfoni di Stile Juventus su RMC Sport, ha parlato del prossimo mercato bianconero: "La Juventus si muove sempre con netto anticipo,ha spiegato,ma il primo nodo da sciogliere sarà quello dell'allenatore. Bisognerà capire se si crede esaurito il ciclo di Allegri alla Juve,e molto dipenderà anche dalla fase finale della Champions. Allegri - ha aggiunto Materazzi - ha ottenuto grandissimi risultati ma potrebbe aver bisogno di avere altri stimoli. I prossimi mesi in questo senso saranno quelli decisivi". Matteo Materazzi ha parlato poi della vicenda Emre Can: "E' una situazione molto particolare è vero che si poteva chiudere già tempo fa ma con gli svincolati di qualità non è mai facile. Mi sorprende invece che la Juve si sia fatta sfuggire de Vrij". Ultima battuta su Alex Sandro: "Mi risulta che volesse andare via già a gennaio ma la Juve non aveva alternative. Penso che la cessione si possa effettuare nel prossimo mercato estivo".