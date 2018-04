RMC SPORT - Maifredi: "In Dybala si è rotto qualcosa"

© foto di Federico De Luca

Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, parla della sfida dei bianconeri con l'Inter di questo weekend. Queste le sue parole a Maracanà su RMCSport:

"Non è una situazione eccezionale per la Juventus. Eliminata dalla Champions e con il campionato riaperto non sarà facile. La squadra di Allegri è comunque abituata a lottare su più fronti e contro l'Inter avrà più rabbia che delusione. Sarà una gara difficile, così come lo sarà per i nerazzurri che qualora non vincessero potrebbero dire addio alla Champions. Se c'è comunque una favorita è la Juventus"



Sul post partita con il Real

"Se Buffon fa questo tipo di esternazioni post Real Madrid significa che il gruppo era già logoro. In questo momento la società diventa determinante e chi vuole restare deve dimostrare di essere da Juventus".

Su Dybala

"Se fosse una questione fisica si farebbeun lavoro ad hoc per riportarlo in condizione. Eventualmente qualcosa si è rotto in lui. Deve tornare ad avere la sicurezza che contraddistingue i grandi giocatori".