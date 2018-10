RMC SPORT - Maifredi: "Juventus irraggiungibile. Dybala ha perso sicurezza"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il tecnico Luigi Maifredi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

I bambini riempiranno la curva Sud squalificata.

Dovendo chiudere la curva ai suoi tifosi, la Juventus ha raggiunto i figli dei tifosi. È una cosa bella far vedere la Juventus ai più piccoli. Per i bambini sarà un’esperienza incredibile.

Come valuta il lavoro di Ancelotti al Napoli?

Il Napoli ha grande entusiasmo con Ancelotti che sta cercando di fare il suo meglio, ma se l’anno scorso gli azzurri avevano cinque punti di vantaggio sulla Juve e ora sei di meno vuol dire che qualcosa è cambiato. Come potrà la Juventus perdere sei punti? I bianconeri dovrebbero perdere due partite, mentre le inseguitrici non dovrebbero perdere mai.

Dybala?

Sto vedendo un tentativo di Allegri di inserire Dybala in una formazione che dia garanzie in tutti i reparti. Non vedo ancora il Dybala dell’anno scorso: ha perso sicurezza e la convinzione di essere un fuoriclasse. Se non migliorerà questo lo porterà a sedersi più volte in panchina.

L’Italia?

Stiamo tutti a dire grande partita contro la Polonia, ma abbiamo vinto contro una squadra che sta facendo male e che ha fatto male al Mondiale. Se Mancini in attacco vuole giocare a tre, deve utilizzare un numero nove. Non abbiamo grandi attaccanti, ma abbiamo sicuramente quale opzione.