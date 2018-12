RMC SPORT - Manicone: "Inter, ambiente troppo concentrato sul Barça"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Antonio Manicone è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Inter fuori dalla Champions.

È un brutto giorno per parlare di calcio italiano. Prima della partita contro il Psv sapevo delle difficoltà che potevano esserci: un po’ tutto l’ambiente era concentrato più sulla partita del Barcellona piuttosto che a quella di San Siro. L’aspetto mentale, che è quello che conta, purtroppo ha fatto sì che la squadra non abbia dato il 100% contro il Psv.

Chi deve dare equilibrio alla squadra?

Ieri l’Inter era favorita, la delusione c’è da parte di tutti. Non mi piace sparare sulla croce rossa, diventa difficile dare colpe particolari. Spalletti purtroppo sapeva già prima i rischi della partita: le sue paure si sono evidenziate in campo. L’Inter aveva tutte le potenzialità per fare bene.